Содержание ВСУ в Курской области стоило Киеву и Западу $2,4 млрд за 8 месяцев

За восемь месяцев вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киев и его западные партнеры потратили на их содержание 2,4 миллиарда долларов. Цену пребывания украинских подразделений на российской территории озвучило РИА Новости, опираясь на данные группировки войск «Север» и информацию из открытых источников.

«Обеспечивали группировку численностью 60 тысяч военнослужащих в течение восьми месяцев», — уточнили представители группировки «Север» ВС РФ.

В указанную сумму содержания включены расходы на денежное вознаграждение военных, питание, вещевое имущество и иные траты. В среднем на одного бойца ВСУ уходило порядка пяти тысяч долларов ежемесячно.

Ранее стало известно, что за время боев в Курской области украинские войска потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов. Часть трофейной техники ВС РФ направили в ремонтные базы для последующего восстановления и эксплуатации.