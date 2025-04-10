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12:20, 10 апреля 2025Силовые структуры

Сотрудницу российской аптеки задержали за незаконный сбыт 1000 таблеток трамадола

В Ростове-на-Дону задержали фармацевта за сбыт 1000 таблеток трамадола
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону сотрудница аптеки незаконно сбыла 1000 таблеток с трамадолом. Об этом в Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») УК РФ.

По данным ведомства, 43-летняя местная жительница работала в аптеке и продала без рецепта 100 блистеров с препаратом «Трамадол 100 мг». Все упаковки были изъяты и направлены на экспертизу. По заключению эксперта, в них находится сильнодействующее вещество трамадол с общей массой 180 грамм.

Сотрудники полиции задержали фармацевта и провели обыски по месту ее работы и дома. В результате были изъяты рецептурные бланки с признаками подделки, журнал учёта лекарственных препаратов и печати. Устанавливается происхождение медицинских документов.

На время расследования фигурантке избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что МВД накрыло подпольную наркоклинику в российском регионе.

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