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20:12, 10 апреля 2025Бывший СССР

Стали известны требования Зеленского на переговорах по недрам с США

«Зеркало недели»: Украина требует от США равных взносов на переговорах по недрам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Pete / Reuters

Украинская делегация, прибывшая в Вашингтон на переговоры по соглашению о полезных ископаемых, будет настаивать на равном распределении взносов в совместные инвестиционные проекты. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.

По словам инсайдеров, среди прочих требований Киева перед заключением сделки — привлечение американских технологий добычи и создание условий не только для заработка американских компаний, но и рабочих мест для украинцев.

Эти директивы, как утверждает издание, дипломаты получили лично от президента страны Владимира Зеленского.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что страна выработала свою позицию по соглашению о полезных ископаемых. Он заверил, что соглашение не должно противоречить курсу Украины на евроинтеграцию и обязательствам перед МВФ.

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