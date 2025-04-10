Стало известно об активизации наступлений армии России по всему фронту

CNN: ВС России активизировали наступательные действия по всему фронту

Наступательные действия Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) активизировались по всему фронту. Об этом, ссылаясь на украинских военных, сообщает CNN.

«Линия фронта в этом районе активизировалась. Русские не останавливаются», — рассказал боец украинской армии с позывным Мучной, говоря о красноармейском направлении. По его словам, наступление может развиваться в сторону поселка Новопавловка с выходом в Днепропетровскую область.

Как отмечает издание, украинские солдаты выражают опасения относительно возможного окружения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из участков фронта.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщил, что российские военные начали наступление на очередной населенный пункт на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Уточняется, что российские войска усилили активность на очеретинском участке фронта, расположенном между Красноармейском и Дзержинском.