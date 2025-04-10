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19:12, 10 апреля 2025Интернет и СМИ

Телеканал «Ю» раскрыл неожиданную причину цензурирования слова «аборт»

Телеканал «Ю» объяснил цензурирование слова «аборт» алгоритмами YouTube
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ömürden Cengiz / Unsplash

Телеканал «Ю» раскрыл неожиданную причину цензурирования слова «аборт» в шоу «Беременна по обману» и заявил, что это необходимо для улучшения работы алгоритмов видеохостинга YouTube, на котором выходят новые выпуски. Об этом сообщает издание «Подъем».

«Слово "аборт" мы заглушили только на YouTube, в эфир вышло без мьюта. Это обосновано политикой видеосервиса, который может снижать монетизацию и реже выдавать в рекомендациях ролики с "негативным контентом"», — приводит издание слова представителя телеканала.

Отмечается, что на замалчивание слова «аборт» обратили внимание зрители шоу. В социальных сетях они предположили, что причина самоцензуры телеканала может заключаться в политике повышения демографии и традиционных ценностей.

Ранее сообщалось, что депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер призвал кастрировать мужчин, из-за которых женщины делают аборты. По словам Вегнера, именно мужчина несет ответственность за решение женщины сделать аборт, поэтому он обязан думать о последствиях действий.

До этого стало известно о намерении Минздрава России сузить перечень показаний для проведения аборта. В частности, из показаний хотят исключить почти все психические заболевания. Аборты при них предлагается делать только при наличии тяжелых и стойких проявлений — например, при шизофрении.

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