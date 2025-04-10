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08:52, 10 апреля 2025Экономика

В России начнут тестировать реформу системы оплат бюджетников

«Ъ»: Правительство запустит новую систему оплаты труда бюджетников в регионах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Правительство России к маю доработает новую систему оплаты труда бюджетников, а далее передаст ее отдельным регионам для начала тестирования в рамках пилотного проекта. Об этом на годовой коллегии Минтруда сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет «Коммерсантъ».

В эксперименте примут участие учителя Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областей, а также врачи Якутии, Курганской и Липецкой областей. Подробности готовящегося механизма власти не раскрывают.

О реформе заговорили еще четыре года назад. В 2021 году Минтруд и Минздрав передали проект реформы оплаты труда медиков, но не смогли согласовать его с Минфинов из-за роста предполагаемого роста расходов.

В прошлом году президент страны Владимир Путин поручил пересмотреть систему оплаты труда бюджетников и перейти на новые правила к 2027 году. В том числе он потребовал, чтобы доля оклада в доходе врачей была не менее 50 процентов, что сделает их заработок стабильнее.

Глава профсоюза «Действие» Андрей Коновал рассказал, что медики хотели бы увеличения доли оклада в структуре выплат до 70 процентов без учета компенсаций, а также сведения к минимуму региональной дифференциации. Без этого, подчеркнул он, специалисты в малых городах и сельской местности продолжат увольняться.

На дисбаланс обращает внимание и глава Общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова. По ее словам, в последнее время разрыв в доходах преподавателей в зависимости от региона стал расти.

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