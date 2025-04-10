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21:49, 10 апреля 2025Экономика

Уборщица Кремля попалась на уловку мошенников и потеряла миллионы

Baza: Уборщица Кремля по указке мошенников отдала 3,3 млн руб.
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В сети телефонных мошенников попалась 75-летняя уборщица Кремля. Доверчивость стоила женщине 3,3 миллиона рублей, передает Telegram-канал Baza.

Аферисты впервые связались с пострадавшей в конце марта. Тогда они представились сотрудниками управы и попросили сверить личные данные, в том числе паспорт и СНИЛС. Москвичка согласилась, услышав, что ей как почетному жителю района бесплатно вручат продуктовый набор.

Следом пенсионерке поступил звонок якобы из Росфинмониторинга. Под маской госслужащих махинаторы убедили жертву, что ее персональными сведениями завладели злоумышленники. Неизвестные, как сообщалось, успели оформить на нее кредит и намерены отправить эти средства на Украину. Защитить накопления и доброе имя, по их словам, можно, положив деньги на безопасный счет. Женщина срочно обналичила сбережения.

Разубедить ее не смог и полицейский — цель снятия такой крупной суммы он решил уточнить в банке. Пострадавшая, по инструкции лжесиловиков, заявила, что эти деньги требуются ей для покупки дачи. В конце концов пенсионерка вручила эти средства приехавшему курьеру. Осознание наступило лишь тогда, когда аферисты рекомендовали ей взять ссуду и предложили вызвать ей такси до ближайшего банковского отделения.

Ранее на уловку мошенников попалась жительница Воронежа. Женщина поверила во всеобщую замену страховых полисов и произнесла по телефону номер своего СНИЛС.

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