Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:09, 10 апреля 2025Силовые структуры

Ученик российской гимназии захотел авто из Дубая и выманил у одноклассника миллионы рублей

В Петербурге ученик гимназии отдал однокласснику 18 млн рублей на лечение матери
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Санкт-Петербурге ученик седьмого класса частной гимназии захотел элитный автомобиль из Дубая и выманил у одноклассника около 18 миллионов рублей. Об этом сообщают «Вести.ru».

По данным канала, о произошедшем рассказал отец 13-летнего школьника, владеющий фирмами по торговле медицинским оборудованием. Он обратился в полицию, где сообщил, что в марте злоумышленники убедили его сына отдать однокласснику 5,4 миллиона рублей и 150 долларов США. Тот хотел купить на эти деньги элитный автомобиль в Дубае, перегнать его в Россию и перепродать, для того чтобы получить деньги на лечение матери.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Ижевске 16-летний школьник создал аккаунт готовой к интиму девушки и обманул россиянина на 300 тысяч рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело подростка, напавшего на пост ДПС. Среди наблюдавших могли быть его родственники

    Космические силы США передали SpaceX запуск спутника GPS

    Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира

    Россиянам дали советы по выбору солнцезащитных очков

    В России прокомментировали слова Такера Карлсона о проигранной войне

    Собчак упрекнули за критику демонстрации тела напавшего на пост ДПС в Чечне подростка

    Жители Киргизии отметят День Победы 8 мая

    Прокуратура потребовала арестовать лидера Ирана

    Познер отреагировал на проверку Урганта на признаки иноагента

    Россиянам стало проще вести здоровый образ жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше