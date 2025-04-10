Ученик российской гимназии захотел авто из Дубая и выманил у одноклассника миллионы рублей

В Петербурге ученик гимназии отдал однокласснику 18 млн рублей на лечение матери

В Санкт-Петербурге ученик седьмого класса частной гимназии захотел элитный автомобиль из Дубая и выманил у одноклассника около 18 миллионов рублей. Об этом сообщают «Вести.ru».

По данным канала, о произошедшем рассказал отец 13-летнего школьника, владеющий фирмами по торговле медицинским оборудованием. Он обратился в полицию, где сообщил, что в марте злоумышленники убедили его сына отдать однокласснику 5,4 миллиона рублей и 150 долларов США. Тот хотел купить на эти деньги элитный автомобиль в Дубае, перегнать его в Россию и перепродать, для того чтобы получить деньги на лечение матери.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Ижевске 16-летний школьник создал аккаунт готовой к интиму девушки и обманул россиянина на 300 тысяч рублей.