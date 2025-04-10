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19:29, 10 апреля 2025Силовые структуры

Уголовное дело возбудили после нападения на журналистов российского телеканала

СК возбудил дело после нападения сотрудника московской клиники на журналистов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости СК начал расследование нападения на журналистов российского телеканала в клинике

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

В Москве следователи возбудили уголовное дело после нападения на журналистов телеканала РЕН ТВ, произошедшее в одной из частных медицинских клиник. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по статье 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

По предварительной информации, 9 апреля в клинике, расположенной на Минской улице журналисты выполняли редакционное задание, в ходе чего им активно противостоял сотрудник медучреждения.

Напавшего на съемочную группу арестовали на 15 суток.

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