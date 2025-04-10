Уголовное дело возбудили после нападения на журналистов российского телеканала

СК возбудил дело после нападения сотрудника московской клиники на журналистов

Начало событий в новости СК начал расследование нападения на журналистов российского телеканала в клинике

В Москве следователи возбудили уголовное дело после нападения на журналистов телеканала РЕН ТВ, произошедшее в одной из частных медицинских клиник. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по статье 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

По предварительной информации, 9 апреля в клинике, расположенной на Минской улице журналисты выполняли редакционное задание, в ходе чего им активно противостоял сотрудник медучреждения.

Напавшего на съемочную группу арестовали на 15 суток.