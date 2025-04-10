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16:41, 10 апреля 2025Силовые структуры

СК начал расследование нападения на журналистов российского телеканала в клинике

В Москве СК расследует нападение на журналистов РЕН ТВ, произошедшее в клинике
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве сотрудники Следственного комитета (СК) России начали расследование нападения на журналистов телеканала РЕН ТВ, произошедшее в одной из частных медицинских клиник. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении СК России по городу.

По данным ведомства, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства нападения на съемочную группу, произошедшего 9 апреля в клинике, расположенной на Минской улице. Там журналисты выполняли редакционное задание, во время которого сотрудник медучреждения воспрепятствовал им. По данному факту организована доследственная проверка.

По информации «Известий», нападавшего арестовали на 15 суток.

Осенью 2024 года съемочная группа «Известий» подверглась нападению брачных аферистов.

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