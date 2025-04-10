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07:47, 10 апреля 2025Россия

Украина продолжила наносить удары по России

Минобороны: Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Курской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили наносить удары с помощью беспилотников по территории России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Попытка атаки была предпринята около 7.05 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью шесть украинских летательных аппарата.

Утром 10 апреля Минобороны сообщало о перехвате 42 украинских беспилотников над Россией. Под удар в том числе попала Курская область, где перехватили 7 дронов.

Вечером 9 апреля сразу пять беспилотников сбили над регионами России. Над Курской областью тогда сбили три летательных аппарата.

ЖЗЛ
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