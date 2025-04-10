В Госдуме оценили риски эстонского закона о потоплении подозрительных судов для России

Колесник: Эстонский закон о потоплении судов потребует четкого ответа Москвы

Закон о потоплении подозрительных судов, принятый эстонским парламентом, потребует четкого ответа со стороны Москвы. Риски этого решения для России оценил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с газетой «Взгляд».

Он пояснил, что инициатива может осложнить движение российского флота по Балтике, а также создать риски для Калининградской области, снабжаемой по морю. «Поэтому следует подумать об организации их сопровождения военными кораблями, — подчеркнул парламентарий. — Речь может пойти и о попытке блокады самого западного региона России. В Таллине должны понимать последствия такого шага».

Колесник также посоветовал властям Эстонии заняться повышением уровня жизни собственных граждан вместо того, чтобы нагнетать обстановку в Балтийском регионе.

Депутат добавил, что цель закона — психологически воздействовать на Москву. По его мнению, Таллин не самостоятельно разрабатывал инициативу. Парламентарий напомнил о планах США ввести ограничения для российских судов, перевозящих нефть по Балтийскому морю.

О принятии парламентом Эстонии законопроекта о праве топить «опасные и подозрительные суда» стало известно 10 апреля. Инициатива дает эстонским военным право наносить удары в том числе по гражданским судам, если они увидят в них угрозу.

Еще до принятия законопроект раскритиковал бывший командующий Военно-морским флотом страны Юри Саска. По его мнению, предложенные меры поставят в стрессовые ситуации командиров военных кораблей.