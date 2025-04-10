Разгадана история происхождения паразитов

Nature: Древний паразит возрастом 165 миллионов лет обнаружен в Китае

В Китае найден ископаемый паразит возрастом 165 миллионов лет, который может быть древнейшим предком червей-ежей — акантоцефал. Находка описана в журнале Nature.

Новый вид получил название Juracanthocephalus daohugouensis. Его обнаружили в знаменитом месторождении Даохугоу во Внутренней Монголии — богатом источнике окаменелостей юрского периода. Juracanthocephalus стал первым известным телесным ископаемым представителем группы акантоцефал, что делает находку уникальной.

Акантоцефалы — внутренние паразиты, обитающие в кишечнике рыб, птиц, млекопитающих, включая человека. У них есть выдвижной хобот, покрытый крючьями, с помощью которого они закрепляются на стенках кишечника. До сих пор их происхождение оставалось неясным: молекулярные данные связывали их с микроскопическими коловратками, но анатомия различалась слишком сильно.

Juracanthocephalus сочетает в себе черты обеих групп. Он имел характерный хобот с крючьями и структуру, напоминающую бурс у современных паразитов, но при этом сохранил черты свободноживущих коловраток — челюстной аппарат и, возможно, пищеварительную систему. Это позволяет считать его переходной формой и «недостающим звеном» между свободноживущими предками и специализированными паразитами.

Исследователи считают, что находка не только подтверждает происхождение акантоцефал от коловраток, но и показывает, как мог формироваться паразитический образ жизни у древних организмов. Несмотря на мягкотелость, Juracanthocephalus удивительно хорошо сохранился — благодаря быстрому захоронению вулканическим пеплом в юрском периоде.

Авторы подчеркивают, что подобные паразиты крайне редки, но играют ключевую роль в понимании эволюции сложных форм жизни.