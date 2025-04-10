В Кремле ответили на вопрос об обмене заключенными с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обмен заключенными с США. Об этом сообщает ТАСС.
«Я пока не комментирую эту информацию никак», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что Россия и США провели обмен заключенными, состоявшийся в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Предполагается, что российская сторона выдала Ксению Карелину, гражданку США и России, а американская сторона, в свою очередь, выдала гражданина России и Германии Артура Петрова.