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13:22, 10 апреля 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос об обмене заключенными с США

Песков заявил, что пока никак не комментирует обмен заключенными с США
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обмен заключенными с США. Об этом сообщает ТАСС.

«Я пока не комментирую эту информацию никак», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что Россия и США провели обмен заключенными, состоявшийся в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Предполагается, что российская сторона выдала Ксению Карелину, гражданку США и России, а американская сторона, в свою очередь, выдала гражданина России и Германии Артура Петрова.

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