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13:33, 10 апреля 2025Мир

В Кремле высказались о политике ЕС в отношении активов России

Песков: Считать, что ЕС пересмотрел политику в отношении активов РФ, нельзя
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Считать, что страны-члены Европейского союза пересмотрели свою политику в отношении замороженных российских активов, нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нельзя так считать. Пока тенденция не очень хорошая», — так представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассказала, что Брюссель ведет переговоры со странами-членами ЕС об использовании замороженных активов России. Она признала, что некоторые страны объединения выступают категорически против этого.

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