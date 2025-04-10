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14:32, 10 апреля 2025Силовые структуры

В Москве молодой человек выронил пакет с кокаином перед росгвардейцами и попал на видео

В Москве пойман юноша, у которого при проверке документов выпал пакет с кокаином
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве сотрудники ОМОН «Авангард» Росгвардии задержали молодого человека, у которого при проверке документов из кармана случайно выпал пакет с кокаином. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

На видео показано, как правоохранители обыскивают юношу, а когда тот полез в карман за паспортом, из него выпал пакет с белым веществом.

По данным росгвардейцев, выяснилось, что внутри пакетика находился кокаин весом 0,22 грамма.

Ранее, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в России с 2022 года в 1,8 раза выросло число подростковых наркопреступлений. Она напомнила, что максимальное наказание по статье 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков») — пожизненное лишение свободы.

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