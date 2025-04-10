В МВД зафиксировали рост числа подростковых наркопреступлений в России

Волк: Число подростковых наркопреступлений в России выросло в 1,8 раза

В России с 2022 года в 1,8 раза выросло число подростковых наркопреступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам официального представителя МВД России, основной статьей фигурантов является о сбыте наркотиков. Число таких преступлений подростками увеличилось в 2,4 раза. Она напомнила, что максимальное наказание по статье 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков») — пожизненное лишение свободы. Кроме того, Волк рассказала, как подростки становятся фигурантами таких дел.

По ее словам, взрослые злоумышленники заманивают в криминальную деятельность именно подростков. Они связываются с ними через мессенджеры, теневой интернет и трафареты на зданиях. Преступники предлагают им легкие деньги за работу курьером и убеждают в том, что они смогут избежать уголовной ответственности, потому что те несовершеннолетние. Злоумышленники требуют у детей фото с документов и объясняют это как страховку от кражи товара. По факту они получают инструмент для шантажа подростков. Волк отметила, что известны случаи, когда преступники находили курьера по персональным данным, избивали и вымогали деньги.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции выявили нарколабораторию, которую организовала 55-летняя жительница Новосибирской области в бане частного дома. Для работы она привлекла двух молодых знакомых.