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09:51, 10 апреля 2025Силовые структуры

В МВД зафиксировали рост числа подростковых наркопреступлений в России

Волк: Число подростковых наркопреступлений в России выросло в 1,8 раза
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России с 2022 года в 1,8 раза выросло число подростковых наркопреступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам официального представителя МВД России, основной статьей фигурантов является о сбыте наркотиков. Число таких преступлений подростками увеличилось в 2,4 раза. Она напомнила, что максимальное наказание по статье 228.1 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков») — пожизненное лишение свободы. Кроме того, Волк рассказала, как подростки становятся фигурантами таких дел.

По ее словам, взрослые злоумышленники заманивают в криминальную деятельность именно подростков. Они связываются с ними через мессенджеры, теневой интернет и трафареты на зданиях. Преступники предлагают им легкие деньги за работу курьером и убеждают в том, что они смогут избежать уголовной ответственности, потому что те несовершеннолетние. Злоумышленники требуют у детей фото с документов и объясняют это как страховку от кражи товара. По факту они получают инструмент для шантажа подростков. Волк отметила, что известны случаи, когда преступники находили курьера по персональным данным, избивали и вымогали деньги.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции выявили нарколабораторию, которую организовала 55-летняя жительница Новосибирской области в бане частного дома. Для работы она привлекла двух молодых знакомых.

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