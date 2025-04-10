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11:20, 10 апреля 2025Россия

В Москве предполагаемое мигрантское застолье посреди детской площадки сняли на видео

Предполагаемое застолье мигрантов на детской площадке в Москве сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Царьград ТВ»

Предполагаемое застолье мигрантов на детской площадке в Москве сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.

На кадрах видно столы, накрытые прямо на спортплощадке посреди жилмассива. Также на ролике слышно голос развлекающего гостей ведущего.

Утверждается, что ролик был снят именно в российском столице. Сведений о дате съемки нет, при этом видно зеленые газоны и легко одетых людей.

Ранее в Москве мигрант отказался везти клиента – участника спецоперации. Это произошло из-за военной формы, в которую был одет солдат. Увидев его, водитель развернулся и уехал. При этом деньги за поездку с карты военнослужащего к тому моменту уже были списаны.

ЖЗЛ
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