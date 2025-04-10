В России назвали нюанс в политической позиции Мерца после избрания на пост канцлера

Депутат Новиков: На отношение Мерца к России может повлиять позиция Трампа

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выступал с воинственной риторикой в отношении России в ходе проведения своей избирательной кампании, но теперь есть нюанс, считает депутат Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий напомнил, что смена власти в ФРГ и США произошла практически синхронно, при этом для европейских лидеров невозможно не учитывать подход Дональда Трампа к решению международных проблем. В этой ситуации Мерц может попытаться по-другому выстроить коммуникацию с Вашингтоном и стать коммуникатором с командой американского лидера, считает Новиков.

«В этих условиях Мерцу предстоит определить свою линию, будет ли он придерживаться той максимально ястребиной позиции, которую он демонстрировал в ходе выборов. Или он поменяет несколько свои акценты, расставит их по-другому. И та линия поведения, и другая одинаково возможны», — предположил депутат.

Новиков добавил, что европейским лидерам не привыкать быть гибкими и корректировать свою позицию. Это у них происходит достаточно часто, поэтому остается лишь с интересом наблюдать за тем, какую линию поведения изберет в итоге Мерц, заключил депутат.

Ранее сообщалось, что лидер ХДС Фридрих Мерц может быть избран на пост канцлера Германии 6 мая. Уточняется, что 5 мая состоится подписание коалиционного договора между блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), а на следующий день в бундестаге произойдет избрание канцлера.