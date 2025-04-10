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17:18, 10 апреля 2025Мир

Стала известна дата избрания Мерца на пост канцлера

Избрание Мерца на пост канцлера Германии состоится 6 мая
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц может быть избран на пост канцлера Германии 6 мая. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на председателя Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.

В материале отмечается, что 5 мая состоится подписание коалиционного договора между блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), а на следующий день в бундестаге произойдет избрание канцлера. При этом имена будущих министров нового правительства будут объявлены уже после того, как парламент утвердит кандидатуру Мерца.

Ранее стало известно, что лидеры консервативного блока ХДС/ХСС и СДПГ завершили переговоры о создании правящей коалиции. При этом опрос телеканала NTV показал, что большинство немцев не считают Мерца подходящим кандидатом на должность канцлера.

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