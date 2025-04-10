Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:14, 10 апреля 2025Россия

В России офицера СВО похоронили через два года после смерти

В Пермском крае офицера СВО похоронили через два года после смерти
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

В Пермском крае простились с участником специальной военной операции (СВО). Мужчину похоронили почти через два года после смерти, сообщает телекомпания Vetta.

Речь идет о Ранисе Савинове. Он служил в звании старшего лейтенанта. Офицера не стало 21 августа 2023 года.

Чем обусловлена задержка с похоронами, не уточняется. Возможно, это связано с невозможностью опознать тело визуально. В таких случаях проводят генетическую экспертизу.

Ранее похожая история произошла в Волгоградской области, где участника СВО похоронили через 1,5 года после смерти.

    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело подростка, напавшего на пост ДПС. Среди наблюдавших могли быть его родственники

    Смертельная болезнь погубила 50 бегемотов

    Россияне стали реже ходить в кинотеатры

    Раскрыты подробности хода переговоров России и США в Стамбуле

    Российская медсестра увидела в окно потерявшего сознание прохожего и спасла ему жизнь

    В России начали закрываться китайские автосалоны

    Ученик российской гимназии захотел авто из Дубая и выманил у одноклассника миллионы рублей

    Арестованная ректор ПсковГУ потратила 14 миллионов рублей на проживание в гостинице

    Стало известно о создании российского морского дрона-камикадзе «Марлин»

    Дрон влетел в стекло вывозившего из курского приграничья жителей авто и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше