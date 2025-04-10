В России офицера СВО похоронили через два года после смерти

В Пермском крае офицера СВО похоронили через два года после смерти

В Пермском крае простились с участником специальной военной операции (СВО). Мужчину похоронили почти через два года после смерти, сообщает телекомпания Vetta.

Речь идет о Ранисе Савинове. Он служил в звании старшего лейтенанта. Офицера не стало 21 августа 2023 года.

Чем обусловлена задержка с похоронами, не уточняется. Возможно, это связано с невозможностью опознать тело визуально. В таких случаях проводят генетическую экспертизу.

Ранее похожая история произошла в Волгоградской области, где участника СВО похоронили через 1,5 года после смерти.

