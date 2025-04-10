В России порассуждали о целовании Трампа в зад

Военкор Коц задал вопрос о целующих президента США Трампа в зад партнерах

Российский военный корреспондент Александр Коц задал подписчикам вопрос о партнерах США, которые, по выражению президента страны Трампа, целуют того «в зад». Опрос журналист опубликовал в Telegram.

Журналист предложил подписчикам высказать версии, почему Трамп заявил именно о целовании зада. «"Говорю вам, эти страны звонят и целуют меня в зад". А почему именно туда?» — порассуждал Коц.

Военкор предложил в канале пять вариантов ответа: «американский этикет», «американская мечта», «американский юмор», «американские понты» и «американский секс». По состоянию на 10:00 10 апреля в опросе лидировал связанный с «понтами» вариант.

О заявлении Трампа о целующих его в зад партнерах сообщалось 9 апреля. Американский лидер заявил, что после установления США торговых тарифов лидеры ряда стран горят желанием заключить с ним сделку. «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все что угодно», — передразнил их Трамп. Кто именно из лидеров звонил ему, глава Белого дома не уточнил.