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12:52, 10 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе суд заочно приговорил организатора расправы над семьей к 24 годам

В Ярославской области заочно приговорили к 24 годам организатора убийства семьи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Ярославской области заочно приговорили к 24 годам организатора расправы над семьей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Он признан виновным по статьям 162 («Организация разбоя группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»), 167 («Организация умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба») и 105 («Организация убийства двух лиц, группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с разбоем») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2014 года в деревне Немерово Гаврилов-Ямского района 59-летний гражданин Армении организовал расправу над супругами и их дочерью с целью кражи пяти миллионов рублей и последующий поджог дома с целью сокрытия преступления. Для этого он привлек двоих знакомых, которые совершили расправу и поджог. Также были два пособника предоставлявшие информацию, средства и орудия для преступления. Дочь пострадавших смогла выбраться из горящего дома и спастись.

Ранее Ярославский областной суд приговорил исполнителей и пособников к длительным срокам заключения. Организатор находится в международном розыске.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении его в заочном порядке и приговорил к 24 годам колонии строгого режима. Срок начнет исчисляться с момента фактического задержания.

Ранее сообщалось, что задержали готовивших расправу ради квартиры в центре Петербурга двоих россиян.

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