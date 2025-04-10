В СК сообщили о девяти телах жителей Суджанского района Курской области

В Курской области следователи обнаружили 9 убитых жителей села Махновка

В Курской области следователи обнаружили девять тел жителей села Махновка с признаками насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Петренко рассказала, что не позднее марта 2025 года украинские военные целенаправленно обстреляли жилые дома села Махновка. В результате погибло девять человек. На телах шести мирных жителей обнаружены огнестрельные ранения. Одной пожилой женщине выстрелили в голову.

Во время осмотра жилых домов следователи также зафиксировали разрушения, которые подтверждают применение артиллерийского вооружения со стороны Вооруженных сил Украины. Сейчас идут следственные действия, направленные на опознание потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту расправы над жителем Курской области после удара украинского беспилотника.