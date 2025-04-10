Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:27, 10 апреля 2025Силовые структуры

В СК сообщили о девяти телах жителей Суджанского района Курской области

В Курской области следователи обнаружили 9 убитых жителей села Махновка
Варвара Митина (редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Курской области следователи обнаружили девять тел жителей села Махновка с признаками насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Петренко рассказала, что не позднее марта 2025 года украинские военные целенаправленно обстреляли жилые дома села Махновка. В результате погибло девять человек. На телах шести мирных жителей обнаружены огнестрельные ранения. Одной пожилой женщине выстрелили в голову.

Во время осмотра жилых домов следователи также зафиксировали разрушения, которые подтверждают применение артиллерийского вооружения со стороны Вооруженных сил Украины. Сейчас идут следственные действия, направленные на опознание потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту расправы над жителем Курской области после удара украинского беспилотника.

    Обсудить
    Последние новости

    «Средневековье». В Чечне на городской площади бросили тело подростка, напавшего на силовиков. Как на это отреагировали в России?

    Крупнейшей экономике Европы спрогнозировали застой

    Значение взятия под контроль российскими войсками Журавки в Сумской области объяснили

    Раскрыт секрет долголетия 111-летней японки

    Додик вынес приговор Европе

    Раскрыта тайна Аравийской пустыни

    В России отреагировали на новые атаки ВСУ на энергообъекты

    Алиева удивило высказывание фон дер Ляйен

    Патриарх Кирилл заявил о тревожащей его ситуации с мигрантами

    В Москве молодой человек выронил пакет с кокаином перед росгвардейцами и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше