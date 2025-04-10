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06:12, 10 апреля 2025Мир

В США встреча группы по борьбе с насилием закончилась стрельбой и жертвами

FOX13: В США во время встречи группы по борьбе с насилием произошла стрельба
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dan Tian / XinHua / Globallookpress.com

В американском Мемфисе встреча группы по борьбе с насилием в городских общинах закончилась стрельбой, в результате которой один человек погиб, а пятеро получили ранения. Об этом сообщает местный телеканал FOX13 со ссылкой на полицию города.

«По данным департамента полиции Мемфиса, с места происшествия в больницу были доставлены пять человек: один мужчина находится в критическом состоянии, остальные четверо — в некритическом», — рассказали журналисты. Как сообщил телеканал, один человек погиб на месте происшествия.

Представитель Memphis Allies на месте происшествия подтвердил сотрудникам СМИ, что стрельба произошла во время встречи членов группы в парке. Сама городская община позже выразила соболезнования семье погибшего соратника.

В конце марта в Хьюстоне штат Техас шесть человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе. Как уточнялось, стрельба произошла на фоне рейдов правоохранителей по нелегальным ночным клубам после серий случаев стрельбы в них.

В феврале на параде в Филадельфии произошла стрельба. Пострадавшие женщины обратились за медицинской помощью.

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