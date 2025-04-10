Варламов назвал дырой один город США

Блогер Илья Варламов заявил, что в городе Джексон в США много разрушенных домов

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) раскритиковал город Джексон в штате Миссисипи в США и назвал его дырой. О минусах населенного пункта он рассказал в видео, доступном на YouTube.

«Какая же дыра этот Джексон. Опять людей нет, все пусто, смотреть нечего. Унылая такая архитектура, эти коробки», — описал блогер центр города. Он уточнил, что на центральных улицах много однотипных административных зданий.

Варламов отметил, что в километре от центра можно обнаружить множество сгоревших и сгнивших домов. «Прямо страшно ехать. То есть ты едешь, а тут жесть (...) Все покосившееся, сгоревшее», — описал увиденное блогер. Он добавил, по внешнему виду домов в Джексоне трудно точно определить, живет ли в нем кто-нибудь.

Ранее Варламов посетил Калифорнию и обозначил проблему американского штата. По словам блогера, в Калифорнии существуют сложности со страхованием недвижимости.