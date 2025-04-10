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10:21, 10 апреля 2025Ценности

Виктория Боня снялась в ультракороткой сорочке

Российская телеведущая Виктория Боня снялась в ультракороткой белой сорочке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня снялась в откровенном виде. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 11,4 миллиона подписчиков.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» в белой ультракороткой сорочке запечатлела себя в зеркале в ванной комнате. При этом звезда заплела волосы в небрежную косу и отказалась от макияжа.

Ранее в апреле Виктория Боня повторила скандальный образ Бьянки Цензори с прозрачным платьем. При этом она отказалась от нижнего белья, указав, что наконец получила наряд как у жены американского рэпера Канье Уэста.

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