Военблогер сообщил о ликвидации 20-летнего наемника ВСУ из Литвы

Рожин: ВС России ликвидировали 20-летнего наемника ВСУ из Литвы

Российские бойцы в Харьковской области ликвидировали 20-летнего наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Литвы Томаса Валентелиса. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По словам Рожина, Валентелис жил в Великобритании, однако несколько месяцев назад вступил в «Интернациональный легион Украины».

«Был уничтожен во время выполнения задания в Купянске Харьковской области. Это был его первый боевой выход на фронт, заявили его родственники», — написал Рожин.

Ранее сообщалось, что в Андреевке в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили огнеметами группу наемников ВСУ из Португалии.