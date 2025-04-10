«РВ»: ВС России разгромили спецназ ГУР Украины у Купянска

Бойцы группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) России отразили серию контратак спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины у Купянска Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что элитный спецназ использовал бронетехнику. Российские бойцы сначала уничтожили бронемашины, а затем разгромили живую силу противника.

«Враг три дня проводил попытки прорыва у Купянска, его встретили и перемололи наши войска», — подчеркнули военкоры.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что ВСУ отправили подкрепление под Купянск для замедления ВС России. По его словам, российские военные ведут подготовку для дальнейшего продвижения.