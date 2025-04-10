Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:21, 10 апреля 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о разгроме элитного украинского спецназа

«РВ»: ВС России разгромили спецназ ГУР Украины у Купянска
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Бойцы группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) России отразили серию контратак спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины у Купянска Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что элитный спецназ использовал бронетехнику. Российские бойцы сначала уничтожили бронемашины, а затем разгромили живую силу противника.

«Враг три дня проводил попытки прорыва у Купянска, его встретили и перемололи наши войска», — подчеркнули военкоры.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что ВСУ отправили подкрепление под Купянск для замедления ВС России. По его словам, российские военные ведут подготовку для дальнейшего продвижения.

    Обсудить
    Последние новости

    «Люди стали бояться». Трамп объяснил решение отложить введение торговых пошлин для 75 стран

    Глава Пентагона сообщил о соглашении по Панамскому каналу

    В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело напавшего на пост ДПС

    Военный аналитик рассказал о целях России в зоне СВО в весенне-летнюю кампанию

    Военкоры сообщили о разгроме элитного украинского спецназа

    Трамп объявил о наличии у США самого мощного в мире оружия

    Трамп выразил надежду на заключение мира между Россией и Украиной

    Популярная актриса показала грудь в откровенном купальнике

    У берегов Европы заметили 50-метрового хищника с опасным ядом

    Беспилотник сбили в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше