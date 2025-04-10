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02:01, 10 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный аналитик сравнил ВСУ с войсками Германии в конце Первой мировой

Военный аналитик Полетаев: ВСУ оказались в положении немецкой армии 1918 года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в системном кризисе и напоминают армию Германской империи в конце Первой мировой войны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт и сооснователь аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

По его словам, положение украинских войск на фронте сейчас чрезвычайно осложняется нехваткой личного состава и некоторых критически важных вооружений.

В этой связи он привел историческую аналогию: осенью 1918 года кайзеровская Германия капитулировала, хотя фронт все еще находился на территории Франции и Бельгии.

«Но немецкому командованию стало очевидно: армия больше не выдержит — ресурсов не осталось. И поражение стало делом времени», — сказал Полетаев.

Ранее стало известно, что российские войска начали штурм последних позиций ВСУ в Курской области. Украинская армия пытается сдержать натиск и выстраивает глубоко эшелонированную оборону в приграничье.

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