Всемирно известная актриса избила медсестру и попала за решетку

В Японии знаменитую актрису Реко Хиросуэ арестовали за избиение медсестры

В Японии всемирно известная актриса попала за решетку за избиение медсестры в больнице. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел ночью в понедельник, 7 апреля, в городе Симада, префектура Сидзуока. На шоссе, идущем через город, легковой автомобиль врезался в заднюю часть грузовика. За рулем легковушки была Реко Хиросуэ — знаменитая актриса и певица, известная по фильмам «Васаби» с Жаном Рено и «Ушедшие», который получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке в 2008 году.

В клинике, куда 44-летнюю актрису доставили для медицинского освидетельствования, она вела себя нервно, повышала голос и постоянно ходила по палате. Когда Хиросуэ попытались успокоить, она несколько раз пнула медсестру и расцарапала ей руку. После этого актрису арестовали.

Неизвестно, признала ли она себя виновной. Тест показал, что в момент ДТП она была трезвой. Во время аварии Хиросуэ находилась в машине с неким мужчиной.

Ранее сообщалось, что в Японии арестовали бывшего актера. Мужчину задержали за кражу женского белья.