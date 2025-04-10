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19:30, 10 апреля 2025Россия

ВСУ атаковали машины и предприятия в российском приграничье

Гладков: ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, атаковав машины и предприятия. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, ударом дрона был поврежден легковой автомобиль на территории сельхозпредприятия в приграничном селе Илек-Кошары. В хуторе Рябики беспилотник атаковал еще одно сельскохозяйственное предприятие, повредив два трактора и ангар.

В селе Новая Таволжанка в результате прилета снаряда выбило окна и посекло фасад складского помещения. Еще один беспилотник сдетонировал о землю в селе Белянка, повреждения получили служебное помещение и легковой автомобиль.

В селе Новое Волоконовского района обстрелу подверглась частная территория. Как уточнил Гладков, по предварительным данным никто не пострадал.

Ранее в Минобороны сообщили, что четыре украинских беспилотника уничтожили над территориями Брянской и Курской областей. Атака была совершена в период с 17:00 до 18:30 по московскому времени.

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