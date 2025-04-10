Над российскими регионами уничтожили украинские беспилотники

Минобороны России: Четыре БПЛА уничтожили над Брянской и Курской областями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по двум регионам России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника заметили над территорией Брянской области, еще три — над территорией Курской.

«С 17:00 до 18:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

В этот же день в Брянской области при ударе дрона ВСУ пострадали трое взрослых и полугодовалый ребенок. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что беспилотник атаковал движущийся гражданский автомобиль в селе Новая Погощь Суземского района.