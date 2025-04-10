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08:46, 10 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ уличили в попытках сорвать поставки пропитания для гражданских в Харьковской области

ВСУ пытаются сорвать поставки пропитания и медикаментов в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сорвать поставки пропитания и медикаментов для мирных жителей, находящихся в подконтрольной России части Харьковской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека и ребенка региона Виктория Колесник-Лавинская, передает ТАСС.

По ее словам, украинские подразделения намеренно атакуют жилые дома и автомобили гражданских, а также машины скорой помощи. Колесник-Лавинская подчеркнула, что действия ВСУ являются прямым нарушением Женевских конвенций.

«Этими атаками ВСУ пытаются отрезать поставки в отдельные населенные пункты продовольствия и медикаментов — по сути, оставить людей на произвол судьбы», — добавила уполномоченный по правам человека и ребенка Харьковской области.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали машину с детьми в населенном пункте Граково Харьковской области. В результате удара украинского дрона двухлетняя девочка лишилась руки.

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