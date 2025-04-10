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17:49, 10 апреля 2025Наука и техника

Выявили неожиданный вред от домашних собак

Pacific Cons Bio: Домашние собаки негативно влияют на окружающую среду
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Burke / Unsplash

Исследование ученых из Университета Кертина показало, что домашние собаки оказывают значительное негативное влияние на дикую природу, экосистемы и климат. Результаты опубликованы в журнале Pacific Conservation Biology.

Авторы называют собак «самыми распространенными крупными хищниками на планете». Они мешают диким животным — даже находясь на поводке. Шум, запах, метки и даже само присутствие собак заставляют таких животных, как олени, лисы и рыси, избегать целых территорий. Собаки также тревожат птиц, особенно береговых, и могут вызывать долгосрочные изменения в их поведении.

Кроме того, собачьи экскременты загрязняют водоемы и подавляют рост растений. А химические вещества из шампуней и антипаразитарных средств могут попадать в природу при купании, нанося вред водной среде.

Ученые также указывают на серьезный экологический след, связанный с производством корма для собак — как по углеродным выбросам, так и по потреблению воды и земли.

Несмотря на это, всего 12–16 процентов владельцев готовы переплачивать за экологически безопасный корм, главным образом из-за роста цен. Основная проблема — в нехватке информации: большинство не знают, какой ущерб могут причинять их питомцы.

Авторы призывают к совместным усилиям владельцев собак, экологов и властей, чтобы найти баланс между заботой о природе и ответственным содержанием домашних животных.

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