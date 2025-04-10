Сотню тонн живых крокодилов продадут за десятки миллионов рублей с самовывозом

В Китае на аукцион выставили сто тонн живых крокодилов с самовывозом

В Китае покупателям предложили приобрести сто тонн живых крокодилов за десятки миллионов рублей. Об этом пишет South China Morning Post.

Китайский суд выставил на аукцион сто тонн живых крокодилов общей стоимостью четыре миллиона юаней (47 миллионов рублей), при этом рептилий продают с обязательным условием самовывоза. Аукцион проходит на платформе Alibaba.

Первоначально рептилии принадлежали компании Guangdong Hongyi Crocodile Industry Company, которая была основана в 2005 году Мо Джунжуном. Когда-то Мо называли «Богом крокодилов», уставной капитал его фермы составлял более 50 миллионов юаней (588 миллионов рублей). Животные были конфискованы после того, как компания не выполнила финансовые обязательства, что привело к попытке суда ликвидировать ее активы. Аукцион официально стартовал 10 марта и продлится до 9 мая.

Крокодильи фермы — это прибыльный бизнес в Китае, поскольку из рептилий изготавливают более ста разных продуктов. Используют не только кожу и мясо животных, из некоторых частей тела производят средства традиционной медицины, косметику и даже вино.

На продажу выставлены сиамские крокодилы, которые с 2003 года включены в список диких животных Китая, разрешенных для коммерческого разведения и торговли. Сиамский крокодил весит от 200 до 500 килограммов, поэтому 100 тонн — это не меньше 200 особей. Потенциальные покупатели должны оплатить все расходы по сбору, включая отлов, взвешивание, погрузку и транспортировку крокодилов.

На данный момент страницу аукциона просмотрели более 4000 человек, но никто не зарегистрировался для участия в онлайн-аукционе. Это не первая попытка суда продать крокодилов с аукциона.

Ранее сообщалось, что крокодилы-людоеды перестали нападать на людей, живущих в деревне Мндобандоба в Эсватини. «Такое впечатление, что они предпочитают есть ослов, а не нас, — прокомментировал один из жителей Мндобандобы. — А если ослов нет, то собак, коз, на худой конец кур».