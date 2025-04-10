Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:17, 10 апреля 2025Ценности

Звезду «Белого лотоса» не хотели приглашать на съемки сериала из-за «уродливой» внешности

HBO не хотело приглашать актрису Эйми Лу Вуд из-за ее внешности
Мария Винар
Эйми Лу Вуд

Эйми Лу Вуд. Фото: IMAGO / CraSH / imageSPACE / Globallookpress.com

Продюсеры HBO не хотели приглашать на съемки третьего сезона сериала «Белый лотос» британскую актрису Эйми Лу Вуд из-за ее внешности. Об этом она рассказала в интервью журналу GQ.

Знаменитость призналась, что руководство HBO было изначально против ее кандидатуры. Однако шоураннеру Майку Уайту удалось уговорить продюсеров.

«Я знаю, почему они не хотели меня. Потому что я уродлива. Майку пришлось сказать: "Пожалуйста, позвольте мне взять на роль некрасивую девушку". Вот о чем я тогда думала», — объяснила звезда и отметила, что из-за этого во время съемок чувствовала себя неуверенной.

Ранее Эйми Лу Вуд высказалась о ботоксе. Тогда актриса заявила, что никогда не будет прибегать к инъекциям, поскольку не хочет потерять работу.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто поручение Трампа спецпосланнику перед встречей с Путиным

    Кот Шайтан открыл сезон сап-серфинга в Хабаровске

    Ведущий шоу о разоблачении экстрасенсов раскрыл секрет гипнотизеров

    Фармацевт предостерег от привычки запивать таблетки несколькими напитками

    Звуки Windows признали национальным достоянием в США

    Стали известны доходы самых популярных писателей России

    Медведев заявил о множестве злоупотреблений в экзаменах по русскому для мигрантов

    Экс-глава Минфина США высказалась о непонятно куда ведущей политике Трампа

    Информацию о тонущем в вырытой коммунальщиками яме россиянине проверят

    Лукашенко объяснил выступление Трампа против БРИКС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше