Звезда «Белого лотоса» высказалась о ботоксе

Актриса Эйми Лу Вуд заявила, что никогда не будет делать инъекции ботокса

Британская актриса Эйми Лу Вуд высказалась о ботоксе. Своими размышлениями на данную тему она поделилась в подкасте Run-Through with Vogue.

Звезда сериалов «Белый лотос» и «Половое воспитание» заявила, что никогда не будет делать инъекции ботокса. По словам знаменитости, они могут негативно повлиять на ее работу.

«Я ярая противница ботокса. Люди могут делать все, что им вздумается, но для меня это нормально не делать его, потому что большая часть моей карьеры зависит от мимики. Я не могу замораживать лицо. Оно должно двигаться», — объяснила она.

В марте Эйми Лу Вуд ответила на комментарии о торчащих зубах.