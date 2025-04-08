Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:27, 8 апреля 2025Ценности

Звезда «Белого лотоса» высказалась о ботоксе

Актриса Эйми Лу Вуд заявила, что никогда не будет делать инъекции ботокса
Мария Винар
Эйми Лу Вуд

Эйми Лу Вуд. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Британская актриса Эйми Лу Вуд высказалась о ботоксе. Своими размышлениями на данную тему она поделилась в подкасте Run-Through with Vogue.

Звезда сериалов «Белый лотос» и «Половое воспитание» заявила, что никогда не будет делать инъекции ботокса. По словам знаменитости, они могут негативно повлиять на ее работу.

«Я ярая противница ботокса. Люди могут делать все, что им вздумается, но для меня это нормально не делать его, потому что большая часть моей карьеры зависит от мимики. Я не могу замораживать лицо. Оно должно двигаться», — объяснила она.

В марте Эйми Лу Вуд ответила на комментарии о торчащих зубах.

    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США нашли способ отменить пошлины Трампа

    Россиянам назвали лучшее время для покупки дачи

    Пережившего инсульт инвалида-колясочника выдворили с рейса в Великобритании

    Внешность дочери Джоли на новых фото описали фразой «решила принять свою женственность»

    Сохранение низких цен на электроэнергию в России назвали важным

    Одна страна НАТО пообещала ежегодно выделять Украине миллиард евро

    Япония присоединится к НАТО в помощи Украине

    Сына начальницы регионального управления ПФР поймали в Москве с кокаином

    Под Москвой годовалого ребенка насмерть придавило электроплитой

    В России школьники пошли на риск ради спасения из полыньи ребенка-инвалида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше