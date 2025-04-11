Актеру Ливанову удалили тромбы

Mash: Актеру Василию Ливанову удалили тромбы в артериях верхней конечности

Народному артисту РСФСР Василию Ливанову, известному по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», механически удалили тромбы в артериях верхней конечности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, врачи прописали актеру кроворазжижающее и рекомендовали следить за своим состоянием — немедленно вызывать скорую помощь при плохом самочувствии.

В марте сообщалось, что Ливанов сильно похудел и осунулся после медикаментозной комы. Также отмечалось, что у актера обнаружили «подозрительную опухоль», похожую на онкологическую.