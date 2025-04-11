Алена Водонаева похвасталась фигурой в прозрачном нижнем белье

Российская телеведущая Алена Водонаева похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в прозрачном нижнем белье цвета бургунди. Комплект состоял из бюстгальтера и трусов из сетки. При этом звезда продемонстрировала свои формы.

В то же время на снимке видно, что Водонаева надела на бедра длинную юбку в тон белью. В то же время ее волосы были накручены на бигуди. Известно, что телеведущая собиралась на музыкальную премию «Жара Music Awards». «Почти готова», — подписала она.

В марте образ Водонаевой на показе высмеяли со словами «чудо из позапрошлого века». Знаменитость вышла в свет в белой водолазке, вельветовых брюках и зеленом клетчатом пальто, декорированном коричневым мехом.

