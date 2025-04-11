Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:45, 11 апреля 2025Ценности

Алена Водонаева похвасталась фигурой в прозрачном нижнем белье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Алена Водонаева

Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva

Российская телеведущая Алена Водонаева похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в прозрачном нижнем белье цвета бургунди. Комплект состоял из бюстгальтера и трусов из сетки. При этом звезда продемонстрировала свои формы.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

В то же время на снимке видно, что Водонаева надела на бедра длинную юбку в тон белью. В то же время ее волосы были накручены на бигуди. Известно, что телеведущая собиралась на музыкальную премию «Жара Music Awards». «Почти готова», — подписала она.

В марте образ Водонаевой на показе высмеяли со словами «чудо из позапрошлого века». Знаменитость вышла в свет в белой водолазке, вельветовых брюках и зеленом клетчатом пальто, декорированном коричневым мехом.

    Обсудить
    Последние новости

    Блинкен раскрыл тайну США про Зеленского

    Блогеры описали регион России словами «хочется возвращаться снова и снова»

    Глава евродипломатии Каллас заявила о росте затрат на военную помощь Украине

    Россиянам назвали главные «ред флаги» на первом свидании

    Юрист напомнил о риске лишиться единственного жилья

    Россиянам назвали пользу арахисового масла

    В России осудили боевика ВСУ за террористический акт в Курской области

    Финский игрок клуба НХЛ назвал хоккей в КХЛ скучным

    Захарова рассказала о брезгливом отношении Запада к Зеленскому

    Терроризировавшего жителей Курской области бойца ВСУ отправили в колонию строгого режима

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше