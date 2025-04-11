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10:42, 11 апреля 2025Мир

Блинкен раскрыл тайну США про Зеленского

Блинкен: у администрации Байдена были разногласия с Зеленским, но это скрывали
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: POOL / Globalloookpress.com

У администрации бывшего президента США Джо Байдена были разногласия с украинским лидером Владимиром Зеленским, но это скрывали. Тайну раскрыл бывший американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC.

«Были ли у нас разногласия с друзьями с Украины, в том числе с Зеленским? Конечно. Показывали ли мы это публично, когда это происходило? Нет», — сказал он.

Ранее экс-глава Госдепа заявил, что политика новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом по ужесточению мер контроля за импортом ведет страну к изоляции. По его словам, Трамп ведет США к одиночеству.

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