Блинкен раскрыл тайну США про Зеленского

Блинкен: у администрации Байдена были разногласия с Зеленским, но это скрывали

У администрации бывшего президента США Джо Байдена были разногласия с украинским лидером Владимиром Зеленским, но это скрывали. Тайну раскрыл бывший американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC.

«Были ли у нас разногласия с друзьями с Украины, в том числе с Зеленским? Конечно. Показывали ли мы это публично, когда это происходило? Нет», — сказал он.

Ранее экс-глава Госдепа заявил, что политика новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом по ужесточению мер контроля за импортом ведет страну к изоляции. По его словам, Трамп ведет США к одиночеству.