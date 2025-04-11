Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:01, 11 апреля 2025Россия

Ворующий стройматериалы бобер набросился на заметившего это россиянина и попал на видео

В Башкирии ворующий стройматериалы бобер набросился на мужчину и попал на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В Башкирии бобер, который воровал стройматериалы, напал на мужчину, заметившего это. Это попало на видео, его публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как бобер передвигается по полю, где находятся стройматериалы, в сторону лесного массива. «Дружочек, ты чего здесь делаешь?» — слышен голос за кадром. Впоследствии бобер, преследуемый мужчиной, неожиданно разворачивается и прыгает в его сторону. Россиянин после нападения резко убегает и на этом видеозапись заканчивается.

Предварительно, видео снято в поселке Аксаково. Других данных о ситуации и информации о том, пострадал ли россиянин, не приводится.

Ранее россиянам назвали правила поведения при встрече с бобрами. Спасатели предупредили, что животные достаточно миролюбивы, но, если их испугать, они могут вести себя агрессивно. В таком случае россиянам посоветовали не паниковать и не подходить к ним. Кроме того, не нужно пытаться погладить животных.

    Обсудить
    Последние новости

    Блинкен раскрыл тайну США про Зеленского

    Популярный фрукт назвали полезным для снижения холестерина

    Лягушки в российском заповеднике начали брачный сезон и попали на видео

    Лавров выразил надежду на присутствие всех глав стран СНГ на параде Победы 9 мая

    Россиянам назвали пользу арахисового масла

    Толпа поклонников пришла попрощаться с Пашей Техником в Москве

    Задержание со стрельбой двух связанных с боевиками ИГ россиян попало на видео

    ВСУ атаковали несколько домов и школу в российском приграничье

    Нарышкин рассказал о продолжении диалога с США

    Цены на золото взлетели до исторического максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше