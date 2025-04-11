Ворующий стройматериалы бобер набросился на заметившего это россиянина и попал на видео

В Башкирии ворующий стройматериалы бобер набросился на мужчину и попал на видео

В Башкирии бобер, который воровал стройматериалы, напал на мужчину, заметившего это. Это попало на видео, его публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как бобер передвигается по полю, где находятся стройматериалы, в сторону лесного массива. «Дружочек, ты чего здесь делаешь?» — слышен голос за кадром. Впоследствии бобер, преследуемый мужчиной, неожиданно разворачивается и прыгает в его сторону. Россиянин после нападения резко убегает и на этом видеозапись заканчивается.

Предварительно, видео снято в поселке Аксаково. Других данных о ситуации и информации о том, пострадал ли россиянин, не приводится.

Ранее россиянам назвали правила поведения при встрече с бобрами. Спасатели предупредили, что животные достаточно миролюбивы, но, если их испугать, они могут вести себя агрессивно. В таком случае россиянам посоветовали не паниковать и не подходить к ним. Кроме того, не нужно пытаться погладить животных.