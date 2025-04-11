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19:39, 11 апреля 2025Ценности

Браслет Van Cleef за 669 тысяч рублей неожиданно почернел через два месяца

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Eric Thayer / Reuters

Украшение ювелирного дома Van Cleef & Arpels неожиданно почернело спустя два месяца после покупки. Об этом американская блогерша рассказала в TikTok.

Покупательница уточнила, что приобрела золотой браслет Alhambra за 8000 долларов (669 тысяч рублей). По ее словам, через пару месяцев носки браслет начал темнеть и терять покрытие. В связи с этим девушка заподозрила, что ее аксессуар сделан не из золота, а только позолченный.

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По этой причине инфлюэнсер отнесла браслет в бутик на полировку, но внешний вид изделия так и не улучшился. При этом в службе поддержки бренда ей ответили, что не видят ничего странного в произошедшем. Однако после того, когда видео девушки стало вирусным и набрало около 30 миллионов просмотров, магазин предложил ей вернуть деньги.

Сам ювелирный дом Van Cleef не делал официальных заявлений.

Ранее в апреле жена российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина Анастасия Шубская получила в подарок кольцо за 24 миллиона рублей за рекорд мужа.

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