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15:30, 10 апреля 2025Ценности

Жена Овечкина получила кольцо за 24 миллиона рублей за рекорд мужа

Жена Овечкина Шубская получила кольцо за 24 миллиона рублей от супруги Гретцки
Екатерина Ештокина

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Жена российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина Анастасия Шубская получила в подарок кольцо за 24 миллиона рублей за рекорд мужа. Об этом канадский хоккеист Уэйн Гретцки рассказал The Athletic.

После матча, в котором Овечкин установил рекорд по количеству победных голов в регулярных чемпионатах НХЛ, семья предыдущего рекордсмена Гретцки вышла на лед и поздравила его. В интервью изданию Гретцки рассказал, что однажды его супруга Джанет Джонс тоже получила в подарок от жены хоккеиста Горди Хоу украшение.

«Колин Хоу купила моей жене красивый браслет [после того, как Гретцки побил рекорд Хоу по количеству голов]. Месяц назад моя жена сказала: "Знаешь, Колин Хоу начала традицию. Я не уверена, побьет ли кто-нибудь рекорд Алекса, но я хочу подарить ей [Анастасии Шубской] что-то действительно уникальное», — заявила Гретцки.

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По словам хоккеиста, затем его возлюбленная выбрала для Шубской бриллиантовое кольцо с восемью камнями, стоимость которого оценивается в 280 тысяч долларов.

«Традиции передают не только хоккеисты, но и их семьи и жены», — заключил Гретцки.

Ранее в апреле Овечкин рассказал об эмоциях от общения с Гретцки. 39-летний хоккеист заявил, что сохраняет связь с канадцем и чувствует его поддержку.

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