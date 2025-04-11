Бурунов раскрыл секрет похудения

Российский актер Сергей Бурунов похудел с помощью бассейна, фитнеса и бани

Российский актер, пародист и телеведущий Сергей Бурунов раскрыл секрет, с помощью которого ему удалось похудеть. Комментарий артиста приводит Telegram-канал «Звездач».

Бурунов рассказал журналистам на премии «Новое Радио AWARDS», что в настоящий момент в его жизни преобладает не только новая любовь, но и плотный график. По словам знаменитости, он избавляется от лишних килограммов как все.

«Я человек домашний, камерный. С каждым годом все сложнее на подъем: бассейн, баня, фитнес, сон, как ни странно», — признался актер.

В марте заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский раскрыл секрет похудения на 35 килограммов. Артист заявил, что раньше изнурял себя диетами и ежедневными тренировками, однако избавиться от лишнего веса ему так и не удалось. В конечном счете он прибег к похудению с помощью препарата для лечения диабета.