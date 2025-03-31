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18:13, 31 марта 2025Ценности

Садальский раскрыл секрет похудения на 35 килограммов

Артист Садальский похудел на 35 килограммов с помощью препарата от диабета
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский раскрыл секрет похудения на 35 килограммов. На эту тему он высказался в эфире шоу «Однажды…» на НТВ.

73-летний актер признался, что раньше изнурял себя диетами и ежедневными тренировками, однако избавиться лишнего веса ему так и не удалось. В конечном счете он прибег к похудению с помощью препарата для лечения диабета, название которого он не назвал.

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«Я себе колю для похудения. Хороший сейчас препарат есть. Меньше побочек, но больше полезных веществ. Я всю одежду поменял, раньше свинья был, на двух стульях усидеть не мог», — отметил Садальский и добавил, что в конце 1990-х уже худел на тайском препарате, из-за которого у него стали выпадать волосы. «У меня тогда вылезли волосы, но я действительно похудел на 20 килограммов, сменил гардероб. Как только я перестал их пить, меня разнесло, одежду раздал», — подытожил он.

Ранее популярная блогерша жестко отреагировала на слухи о похудении с помощью «Оземпика».

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