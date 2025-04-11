Дина Саева появилась на публике в прозрачном платье без бюстгальтера

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева появилась на публике в откровенном образе. Соответствующее видео приводит Telegram-канал Rus TikTok news.

25-летняя инфлюэнсерша посетила музыкальную премию «Жара Music Awards». Она предстала перед камерами в прозрачном черном макси-платье со шлейфом, оборками и разрезом до бедра. При этом девушка отказалась от бюстгальтера, прикрыв грудь силиконовыми пэстисами.

Также сетевая знаменитость надела остроносые туфли на каблуках, уложила волосы в низкий хвост и нанесла на губы коричневую помаду. В свою очередь, она не стала отвечать на вопросы ведущего и молча покинула зону фотосессии.

Известно, что российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, посетила данную премию в прозрачной юбке.