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11:11, 11 апреля 2025Ценности

Певица Нюша пришла на премию в прозрачной юбке

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось в ее Telegram-канале.

34-летняя исполнительница посетила музыкальную премию «Жара Music Awards». Для мероприятия она выбрала черный корсет с лентами, который завязала в виде бантов на плечах. Также звезда надела прозрачную кружевную макси-юбку в тон, трусы с завышенной талией и босоножки на массивной платформе и каблуках.

Артистка уложила волосы в гладкий пучок и нанесла макияж в коричневых тонах.

В марте Нюша ответила на обвинения в пластике и использовании фотошопа.

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