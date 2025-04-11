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09:10, 11 апреля 2025Мир

ЕС выбрал путь Будды в войне с Трампом

Politico: ЕС хочет спокойно подготовиться к торговой войне с США
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Amel Emric / Reuters

Европейский союз (ЕС) хочет спокойно подготовиться к торговой войне с США, чтобы выработать единую позицию и быть готовыми к любому сценарию. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

«Мы должны быть подобны Будде: спокойными, сосредоточенными и иметь стратегический ответ», — приводит издание слова одного из дипломатических источников.

Уточняется, что введенная президентом США Дональдом Трампом пауза в 90 дней на торговые пошлины предоставила европейским лидерам время, чтобы выработать внятную стратегию. Однако Брюссель готовиться и к худшему сценарию, по которому он не сможет найти компромисс с Вашингтоном.

Ранее газета South China Morning Post (SCMP) сообщала, что лидеры ЕС планируют приехать в Пекин, чтобы обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином пошлины президента США Дональда Трампа, так как лидер Китая не хочет ехать в Брюссель. Саммит может, предположительно, пройти в июле этого года.

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