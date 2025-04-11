В ЕС забыли дату последнего контакта с представителями России

Представитель Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер не смогла назвать последнюю дату контактов с представителями России и не пояснила, каким образом Европейский союз (ЕС) способствует миру на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе брифинга в Брюсселе журналисты спросили Хиппер о том, когда председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас последний раз выходили на контакт с российской стороной. В ответ она лишь рассказала о военной поддержке, которую страны ЕС оказывают Украине, проигнорировав при этом уточняющий вопрос журналистов.
«Это все, что мы хотели сказать. Если появится что-то новое, мы вам сообщим», — ответила Хиппер.
Ранее глава евродипломатии Каллас заявила, что Брюссель ведет переговоры со странами-членами объединения об использовании замороженных активов России. По ее словам, некоторые страны ЕС выступают категорически против подобных мер.